25 Aprile l' omaggio di Mattarella a Dalla Chiesa Mattei e Pertini | eroi della Repubblica

Il 25 aprile è stato celebrato con un omaggio del presidente della Repubblica ai caduti e alle figure simbolo della lotta partigiana, tra cui il generale Dalla Chiesa, il giornalista e politico Mattei e l’ex presidente Pertini. Durante la cerimonia, il presidente ha ricordato la Resistenza come un’esperienza che contribuì a definire la personalità e le figure di spicco della Repubblica italiana. La giornata è stata segnata da commemorazioni ufficiali e discorsi istituzionali.

«La Resistenza fu esperienza che ebbe a donare alla Repubblica personalità e classi dirigenti di spessore. Eminenti figure ebbero a compiere in queste terre scelte che, segnando la loro vita, avrebbero, nel contempo, segnato quella dell'Italia. Il sottotenente dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che operò, in quegli anni, a San Benedetto del Tronto e a Porto D'Ascoli. Un eroe della Repubblica. Enrico Mattei, protagonista dell'indipendenza economica e dello sviluppo nel dopoguerra della nuova Italia. La sua scelta avvenne proprio qui vicino, a Matelica, per entrare a far parte, successivamente, del Comando del Corpo Volontari della Libertà e, in questa qualità, sfilare, insieme ad altri comandanti, alla testa dei partigiani vittoriosi il 5 maggio 1945 a Milano ».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - 25 Aprile, l'omaggio di Mattarella a Dalla Chiesa, Mattei e Pertini: eroi della Repubblica Notizie correlate La Russa sul 25 aprile: «Rifarei l’omaggio ai caduti della Repubblica di Salò»«Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai partigiani e... La Russa: “Il 25 aprile? Rifarei omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò”Si avvicina la commemorazione del 25 aprile, quando l’Italia venne liberata dall’occupazione nazifascista nel 1945 segnando la vittoria della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione; Alba celebra l’81esimo anniversario della Liberazione; Il 25 aprile a Tredozio: festa, spettacolo e ricordo vivo della Resistenza con l'omaggio a Bonfante e Vespignani; Un 25 Aprile per la libertà: così Pavia onora la sua storia. 25 Aprile, l'omaggio di Mattarella a Dalla Chiesa, Mattei e Pertini: eroi della RepubblicaIl Capo dello Stato a San Severino Marche per l'81esimo anniversario della Liberazione: ricordate le figure simbolo della Resistenza nell'entroterra maceratese. gazzettadelsud.it 25 Aprile:omaggio Mattarella a Dalla Chiesa, Mattei e PertiniUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Al Tempo prolungato scuola Dalla Chiesa i ragazzi sanno distinguere una scheda madre da un processore, e non solo! Laboratori pomeridiani di programmazione e robotica educativa in progress #icalpistradabra #scuoladallachiesabra #roboticaeducati - facebook.com facebook