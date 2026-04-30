La testimonianza | E’ stato discriminato è una battaglia per tutti

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre si è presentata davanti ai giornalisti per commentare la sentenza del Tar favorevole alla famiglia del bambino escluso dal nido comunale. La donna ha affermato che la decisione riguarda anche altri bambini e ha descritto l'esperienza come una battaglia contro la discriminazione. La testimonianza è stata rilasciata in presenza di un’altra madre, che si trova al fianco di quella biologica, e si riferisce alla vicenda che ha coinvolto il bambino e la struttura pubblica.

"Non è una battaglia solo nostra, ma per tutti i bambini". Dopo la sentenza del Tar che ha dato ragione alla famiglia, parla la madre intenzionale (la mamma a fianco della madre biologica) del bambino escluso dal nido comunale. La sua è una testimonianza diretta che racconta cosa significa, nella vita quotidiana, una decisione amministrativa di questo tipo. Come nasce questa vicenda? "Tutto nasce dal regolamento dei nidi comunali. È proprio lì che ci sono delle lacune. E non riguarda solo le famiglie come la nostra, ma tanti tipi di nuclei familiari che oggi esistono e che vengono lasciati fuori. Andrebbe rivisto, aggiornato con criteri più equi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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