Miglior film Bugonia F1 Frankenstein Hamnet Marty Supreme VINCITORE: Una battaglia dopo l’altra L’agente segreto Sentimentale Value I peccatori Train Dreams Miglior regista VINCITORE: Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra Ryan Coogler, I peccatori Josh Safdie, Marty Supreme Joachim Trier, Sentimental Value Chloé Zhao, Hamnet Migliore attrice protagonista VINCITRICE: Jessie Buckley, Hamnet Rose Byrne, Se solo potessi ti prenderei a calci Kate Hudson, Song Sung Blue Renate Reinsve, Sentimental Value Emma Stone, Bugonia Miglior attore protagonista Timothée Chalamet, Marty Supreme Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra Ethan Hawke, Blue Moon VINCITORE: Michael B. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar 2026, Una battaglia dopo l'altra è il miglior film e vince la sfida contro I peccatori. Tutti i vincitori

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