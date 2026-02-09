Samuele Carrino è ancora Il ragazzo dai pantaloni rosa | Andrea Spezzacatena è un amico Anche io sono stato bullizzato | tutti facevano calcio io danza Ero discriminato

Samuele Carrino, il ragazzo dai pantaloni rosa, torna a calcare il palco nel ruolo di Andrea Spezzacatena nella versione musical del film di successo. In un’intervista, il giovane attore spiega che anche lui ha subito il bullismo, perché faceva danza invece di giocare a calcio come gli altri. Ricorda i giorni difficili e conferma che usare le parole può fare la differenza per fermare le discriminazioni.

Samuele, questa volta ti cimenti con il musical, con le canzoni di Arisa (Canta ancora), Vecchioni e Alfa (Sogna ragazzo sogna), Elisa (A modo tuo), Piero Pelù (Gigante). Come te la stai cavando? «Quando mi hanno proposto il progetto non ho potuto dire di no. È una storia che porto nel cuore e sento che la responsabilità è aumentata. A dire la verità con il canto mi aspettavo peggio, (sorride), invece mi hanno detto che sono abbastanza intonato. Con il ballo non ho avuto problemi particolari: già a quattro anni mi cimentavo con danza classica e hip-hop. Ho dovuto solo fare un ripasso. Le basi le avevo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Approfondimenti su Samuele Carrino

Venerdì 20 febbraio il Teatro Sistina apre le porte al nuovo musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Massimo Romeo Piparo.

La storia di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di 15 anni che si tolse la vita a causa di bullismo e cyberbullismo, arriva oggi sul palco del Sistina.

