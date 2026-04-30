Lionsgate e Blumhouse hanno annunciato il reboot di The Blair Witch Project, con il ritorno del cast originale e la regia affidata a Dylan Clark. La produzione è stata ufficialmente avviata e il progetto suscita grande interesse tra gli appassionati di horror. La notizia è stata comunicata durante il mercato cinematografico di Cannes, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e pubblico.

Il mercato di Cannes si infiamma con una notizia che farà tremare i fan dell’horror: Lionsgate e Blumhouse hanno ufficialmente dato il via al reboot di The Blair Witch Project. Dopo anni di indiscrezioni, il progetto ha ora una direzione chiara e un regista emergente alla guida: Dylan Clark, talento nato su YouTube e già associato a nomi del calibro di Sam Raimi e Jordan Peele. La notizia è stata confermata da Deadline. La vera sorpresa, tuttavia, riguarda il coinvolgimento dei creativi originali. A differenza dei precedenti sequel, questa nuova “immaginazione” vedrà come produttori esecutivi gli attori del film del 1999, Joshua Leonard e Michael C.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La Strega di Blair sta per tornare: Lionsgate e Blumhouse lanciano il reboot con il cast originale e la regia di Dylan Clark

SHELBY OAKS è Il Nuovo BLAIR WITCH PROJECT #shorts #horror #recensione #shelbyoaks #ilcovodelmale

Notizie correlate

Gossip Girl torna con Blair Waldorf: annunciato il sequel letterario 20 anni dopo la serie originaleTutto quello che sappiamo sul seguito della serie televisiva con protagonista Leighton Meester annunciata ufficialmente.

Mentre Baywatch sta per tornare con un reboot, l'ex bagnina della serie tv Alexandra Paul è stata arrestata. Ecco perchéIl grande pubblico la conosce per avere interpretato la bagnina Stephanie Holden in tre stagioni della serie tv Anni 90 Baywatch, ma Alexandra Paul...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Se sei un fan di The Blair Witch Project, c'è un film targato A24 che si configura come il suo erede spirituale; Cinema e IA, cosa sta accadendo? Dal film di Doug Liman a Val Kilmer resuscitato; 5 film che hanno anticipato enormi trasformazioni sociali.

The Blair Witch Project: i produttori svelano nuovi dettagli del rebootLionsgate e Blumhouse presenteranno il progetto al mercato del festival di Cannes e, nell'attesa, hanno confermato il nome del regista. movieplayer.it

Torna la strega di BlairROMA, 1 AGO - Diciassette anni fa fu un vero caso. Due registi esordienti, Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, realizzano un film low budget, tra documentario ed horror, dal titolo 'The Blair Witch ... lagazzettadelmezzogiorno.it

"Quello che si nasconde dietro la mitizzazione de Il Mistero della Strega di Blair, però, va ben oltre il semplice utilizzo di una tecnica, infatti, complice il fatto che un film interamente strutturato in questo modo non fosse pane quotidiano per i fruitori, a supporto d - facebook.com facebook