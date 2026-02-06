Gossip Girl torna con Blair Waldorf | annunciato il sequel letterario 20 anni dopo la serie originale

Dopo vent’anni dalla fine della serie, torna Gossip Girl con Blair Waldorf. La scrittrice ha annunciato un sequel letterario, confermando che i fan potranno riscoprire la storia di Blair e degli altri personaggi. La notizia ha già fatto il giro del web, creando entusiasmo tra chi ha seguito la serie originale. Leighton Meester, l’attrice che interpretava Blair, non è coinvolta in questa nuova versione, ma i lettori sono pronti a immergersi di nuovo nel mondo di Gossip Girl.

Tutto quello che sappiamo sul seguito della serie televisiva con protagonista Leighton Meester annunciata ufficialmente. Blair Waldorf è pronta a tornare nell'Upper East Side di Gossip Girl e scatenare il caos nell'area di Manhattan in cui sono state ambientate le vicende della serie anni 2000. Deadline ha confermato che l'autrice Cecily von Ziegesar sta scrivendo un nuovo libro sequel interamente dedicato a Blair. Il romanzo autoconclusivo si intitola proprio Blair e sarà ambientato 20 anni dopo la serie originale, con la protagonista ormai quarantenne. Non si conoscono molti dettagli sulla trama ma l'ex socialite newyorchese tornerà nella Grande Mela per riprendere il comando dell'Upper East Side.

