L'ex attrice di Baywatch, nota per il ruolo di Stephanie Holden, è stata recentemente arrestata. La donna, conosciuta per aver recitato nella serie degli anni 90, ha lasciato il mondo dello spettacolo e ora si trova coinvolta in un procedimento legale. La notizia ha fatto scalpore, soprattutto in vista del ritorno della serie con un reboot.

Il grande pubblico la conosce per avere interpretato la bagnina Stephanie Holden in tre stagioni della serie tv Anni 90 Baywatch, ma Alexandra Paul ha abbandonato la recitazione e di recente è tornata alla ribalta per essere stata arrestata. Alexandra Paul arrestata: ha fatto irruzione in allevamento di beagle. Paul, 62 anni, si dedica a tempo pieno all’attivismo per la tutela degli animali, e nei giorni scorsi è stata arrestata durante un’azione dimostrativa contro la Ridglan Farms, in Wisconsin, un grande allevamento di beagle destinati anche alla sperimentazione scientifica. Nel video diffuso sui social si vede l’ex attrice e altre persone entrare nell’allevamento vestiti con tutte bianche, aprire le gabbie e prendere i braccio i cani per portarli all’esterno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mentre Baywatch sta per tornare con un reboot, l'ex bagnina della serie tv Alexandra Paul è stata arrestata. Ecco perché

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L’attrice Alexandra Paul, conosciuta per la serie Baywatch, è stata arrestata negli Stati Uniti mentre partecipava a un’azione organizzata da attivisti per la tutela degli animali. La 62enne, da anni impegnata in battaglie animaliste, ha preso parte a un blitz all’int - facebook.com facebook