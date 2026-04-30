La storia di Ilaria Bianchi | 4 Olimpiadi e oro mondiale | Speciale Swim Zone

Una serata dedicata al nuoto italiano e a una delle sue atlete più note. La storia di Ilaria Bianchi viene ripercorsa attraverso le sue partecipazioni a quattro Olimpiadi e la conquista di un oro mondiale. L’evento mette in luce i principali traguardi raggiunti dalla nuotatrice nel corso della sua carriera. Viene presentato un approfondimento sulla sua esperienza e sui successi ottenuti nelle competizioni internazionali.

Una serata speciale dedicata al grande nuoto italiano e a una delle sue protagoniste più iconiche: Ilaria Bianchi. Nel nuovo episodio di Swim Zone, il talk show condotto da Enrico Spada, riviviamo la carriera della campionessa azzurra, protagonista della rassegna Vedo Oltre al Bistrot Gastarea di Castel San Pietro Terme. Un viaggio tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, con aneddoti, retroscena e racconti personali. Ilaria Bianchi è stata la prima italiana a vincere un oro mondiale in vasca corta nei 100 farfalla (Istanbul 2012) e ha partecipato a quattro Olimpiadi consecutive, diventando uno dei volti simbolo del nuoto italiano. Ospiti della...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La storia di Ilaria Bianchi: 4 Olimpiadi e oro mondiale | Speciale Swim Zone La storia di Ilaria Bianchi: 4 Olimpiadi e oro mondiale | Speciale Swim Zone Notizie correlate Swim Zone speciale Livorno: interviste a Razzetti, Cocconcelli, Frigo e MascoloPuntata speciale di Swim Zone direttamente dal Meeting di Livorno, uno degli appuntamenti chiave della stagione in vista dei Campionati Italiani... Swim Zone speciale Livorno: interviste a Mascolo, Razzetti, Cocconcelli e FrigoPuntata speciale di Swim Zone direttamente dal Meeting di Livorno, uno degli appuntamenti chiave della stagione in vista dei Campionati Italiani... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Caso Ilaria Gibelli: il centrodestra chiede la revoca ufficiale dell'incarico dopo le frasi contro i cattolici; A FloraCult non ci sono solo fiori, ma si disegna un futuro sostenibile; Genova, il centrodestra chiede la testa della consulente Lgbt in Comune: Discrimina i cattolici; Bufera su Ilaria Gibelli, Cavo: Parole gravissime sui cattolici, Salis la pensa come lei?. La storia di Ilaria Bianchi: 4 Olimpiadi e oro mondiale | Speciale Swim ZoneUna serata speciale dedicata al grande nuoto italiano e a una delle sue protagoniste più iconiche: Ilaria Bianchi. Nel nuovo episodio di Swim Zone, il ... oasport.it 24 APRILE – ORE 20:00 Una serata dedicata allo sport, alla determinazione e ai traguardi che fanno la storia. Al Bistrot Gastarea ospitiamo “Vedo oltre – Ilaria Bianchi”, un incontro per raccontare il percorso di una campionessa che ha segnato il nuoto italiano - facebook.com facebook