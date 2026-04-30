La storia di Ilaria Bianchi | 4 Olimpiadi e oro mondiale | Speciale Swim Zone

Da oasport.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata dedicata al nuoto italiano e a una delle sue atlete più note. La storia di Ilaria Bianchi viene ripercorsa attraverso le sue partecipazioni a quattro Olimpiadi e la conquista di un oro mondiale. L’evento mette in luce i principali traguardi raggiunti dalla nuotatrice nel corso della sua carriera. Viene presentato un approfondimento sulla sua esperienza e sui successi ottenuti nelle competizioni internazionali.

Una serata speciale dedicata al grande nuoto italiano e a una delle sue protagoniste più iconiche: Ilaria Bianchi. Nel nuovo episodio di Swim Zone, il talk show condotto da Enrico Spada, riviviamo la carriera della campionessa azzurra, protagonista della rassegna Vedo Oltre al Bistrot Gastarea di Castel San Pietro Terme. Un viaggio tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, con aneddoti, retroscena e racconti personali. Ilaria Bianchi è stata la prima italiana a vincere un oro mondiale in vasca corta nei 100 farfalla (Istanbul 2012) e ha partecipato a quattro Olimpiadi consecutive, diventando uno dei volti simbolo del nuoto italiano. Ospiti della...🔗 Leggi su Oasport.it

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