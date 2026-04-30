La stazione di Gallarate è stata teatro di diversi episodi violenti negli ultimi giorni, tra risse e aggressioni con bottiglie rotte. In particolare, un giovane di 26 anni, di origine gambiana, è stato arrestato e portato in carcere dopo essere stato coinvolto in più episodi di violenza avvenuti tra via Beccaria e via XXV Aprile. La situazione ha portato a un aumento della tensione nella zona.

Gallarate (Varese), 30 aprile 2026 – Due giorni di tensione culminati in un’aggressione brutale. È finito in carcere un 26enne di origine gambiana, protagonista di una serie di episodi violenti nei pressi della stazione ferroviaria di Gallarate, tra via Beccaria e via XXV Aprile. L’episodio più grave risale a sabato 25 aprile, quando, al culmine dell’ennesima lite, l’uomo ha infranto una bottiglia di birra e l’ha utilizzata come arma, colpendo un cittadino nigeriano alla testa, alla nuca e al volto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è rimasta ricoverata fino a lunedì 27 aprile. https:www.ilgiorno.itvaresecronacaviolenza-tra-la-stazione-e-aedc6262 Il divieto di dimora ignorato .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La stazione di Gallarate da Far West, risse e aggressioni a colpi di bottiglia: 26enne in manette

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