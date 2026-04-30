Due influencer hanno segnalato le barriere architettoniche presenti a La Spezia, concentrandosi in particolare sull'inaccessibilità di Viale Italia e del lungomare. Le loro denunce riguardano soprattutto le difficoltà che incontrano le persone non vedenti nel muoversi in queste aree, evidenziando come le strutture impediscano l’autonomia di alcuni cittadini. La questione è stata condivisa sui social network, attirando l’attenzione sulla situazione.

? Cosa sapere Gli influencer Luca e Krenare denunciano le barriere architettoniche a La Spezia.. L'inaccessibilità di Viale Italia e del lungomare limita l'autonomia dei non vedenti.. Luca e Krenare, due giovani influencer spezzini che condividono la loro quotidianità attraverso il canale Instagram Orbi et orbi, hanno denunciato le gravi barriere architettoniche che limitano l’autonomia dei non vedenti a La Spezia. La città, pur essendo percepita come un centro a misura d’uomo con una crescita costante negli ultimi tempi, presenta criticità profonde sotto il profilo dell’accessibilità. Durante un recente video intitolato Cose che vorremmo fossero più accessibili nella nostra città, la coppia ha messo a nudo le difficoltà che chi non vede deve affrontare per muoversi tra i marciapiedi e le strade della città marinara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia, il grido degli influencer: barriere che bloccano il mare

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