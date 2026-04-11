Mantova barriere invisibili | il grido d’allarme per i disabili

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Mantova, un consigliere della Lega ha segnalato l’esistenza di diversi ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di muoversi liberamente e di partecipare attivamente alla vita pubblica. La denuncia si concentra su barriere invisibili presenti nella città, che limitano il diritto alla mobilità e influenzano la partecipazione democratica delle persone con disabilità.

Il consigliere della Lega Tommaso Tonelli ha denunciato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Mantova una serie di ostacoli che limitano il diritto alla mobilità e la partecipazione democratica delle persone con disabilità. Tra criticità strutturali nei centri storici e problemi di accessibilità ai seggi elettorali, la questione sollevata mette in luce come la gestione urbana e i sistemi di controllo degli accessi possano trasformarsi in barriere invisibili per una parte della cittadinanza. Ostacoli al voto e carenze infrastrutturali nei luoghi pubblici. La discussione in aula ha preso il via con un specifico sulla gestione dei momenti democratici, evidenziando come l’accessibilità debba essere garantita anche durante le consultazioni elettorali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova, barriere invisibili: il grido d’allarme per i disabili Ridurre le barriere invisibili: Emirates e Aeroporti di Roma ridefiniscono il viaggio accessibile a FiumicinoFiumicino, 23 febbraio 2026 – Oggi nel mondo sono oltre 100 milioni le persone autistiche e/o con sensibilità sensoriali. Garante disabili: “Solo Salerno ha adottato il piano di eliminazione barriere”Tempo di lettura: < 1 minutoA 40 anni dall’approvazione della legge in Campania, solo Salerno ha adottato il piano per l’eliminazione delle barriere...