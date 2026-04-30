La ’Settimana della salute’ in piazza

"Ci prendiamo cura di te". Questo lo slogan della terza edizione della Settimana della salute organizzatata dal Comune in collaborazione con Asl, Coeso e Polo Universitario Grossetano. Ci saranno screening gratuiti, consulenze e incontri divulgativi, coinvolgendo cittadini, professionisti e associazioni del territorio (Ordine dei Medici, farmacisti, veterinari, infermieri, Lilt, Misericordia, Croce Rossa, Humanitas) grazie ai quali, nella scorsa edizione, sono state 785 le persone che hanno potuto usufruire dei servizi gratuiti. "La Settimana della Salute è un appuntamento che anno dopo anno è cresciuto fino a diventare patrimonio della nostra comunità – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –.🔗 Leggi su Lanazione.it

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