La ’seconda vita’ di Anastasia

Anastasia Caselli ha iniziato la sua esperienza sportiva come giocatrice, ma dopo diversi infortuni ha dovuto interrompere l'attività agonistica. Successivamente, ha deciso di tornare nel mondo dello sport come arbitro, iniziando a fischiare partite e seguendo un percorso diverso rispetto a quello iniziale. La sua vicenda rappresenta un cambiamento di ruolo dopo le difficoltà fisiche incontrate lungo il cammino.

Dalla panchina al fischietto, con infortuni che sembravano averle chiuso le porte dello sport. È la storia di Anastasia Caselli. Vive a Colle e da lì ha costruito, passo dopo passo, un percorso fatto di impegno, ostacoli e nuove scoperte. Il suo legame con la pallavolo nasce nel 2015, quando entra a far parte della Colle Volley, squadra in cui rimane fino al 2021. Dopo questa prima fase decide di cambiare strada e si avvicina ai tuffi, una disciplina affascinante quanto impegnativa. Gli infortuni, però, interrompono questo percorso e la costringono a fermarsi. È proprio in questo momento che emerge la sua forza: Anastasia sceglie di non arrendersi e torna alla pallavolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’seconda vita’ di Anastasia La CANZONE più PROIBITA di TUTTA la STORIA del ROCK Notizie correlate Leggi anche: Neffa, la seconda vita di un canerrandagio Dalla Champions League con la Roma a Uber driver: la seconda vita di Max TonettoFino a qualche anno fa percorreva la fascia sinistra dello stadio Olimpico più e più volte a partita. Una raccolta di contenuti Si parla di: La ’seconda vita’ di Anastasia; Cinquanta sfumature di grigio su La5 - Guida TV. La ’seconda vita’ di AnastasiaDalla panchina al fischietto, con infortuni che sembravano averle chiuso le porte dello sport. È la storia di Anastasia ... lanazione.it