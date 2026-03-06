Neffa la seconda vita di un canerrandagio

Neffa ha deciso di riprendere in mano la propria carriera musicale dopo diversi mesi di inattività e ha annunciato il suo ritorno con un grande concerto al Forum di Assago. L’artista ha sottolineato di essere presente e ha chiesto chi altro potesse essere al suo fianco in questa ripresa. L’evento ha segnato il suo ritorno pubblico, dopo un periodo di pausa dalla scena musicale.

"Io ci sono, ma chi altro c'è?". La domanda, tutt'altro che peregrina, è rimbalzata nella testa di Neffa quando quattro mesi fa ha deciso di riavviare con un grande evento al Forum di Assago una carriera in pausa ormai da (troppo) tempo. Un vero e proprio Big Bang, lo definisce lui nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito e sui social del nostro giornale, che gli ha messo addosso l'urgenza di mettere sulla strada il tour con cui da questa sera riscopre teatri e club. Debutto al Concordia di Torino, per poi proseguire alla volta di altri sei palcoscenici tra cui quelli del Cartiere Carrara di Firenze, domenica prossima, l' Alcatraz di Milano, il 16 marzo, l' Estragon di Bologna, il 22, 23 e 25 (tutte e tre sold out), il Vox di Nonantola, il 27. Non si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell'artista.