Max Tonetto, ex calciatore noto per aver giocato sulla fascia sinistra dello stadio Olimpico, ha recentemente intrapreso una nuova strada lavorativa. Dopo aver lasciato il calcio, ha iniziato a lavorare come driver per Uber. La sua carriera calcistica include presenze in Champions League con la squadra della capitale, eventi che risalgono a diversi anni fa. Ora, invece, si dedica a un’attività completamente diversa, lontana dal calcio professionistico.

Fino a qualche anno fa percorreva la fascia sinistra dello stadio Olimpico più e più volte a partita. Oggi continua a macinare chilometri, ma sul Grande Raccordo Anulare e a bordo di un Uber. È la nuova vita di Max Tonetto, ex terzino sinistro che ha giocato dal 2006 al 2010 con la maglia della Roma dopo una lunga carriera in Serie A con le maglie di Sampdoria e Lecce tra le tante. Non è la storia già sentita di un campione in rovina che decide di reinventarsi per continuare a vivere, ma l’esatto contrario. A riportarlo è Repubblica, che spiega il perché Max Tonetto abbia deciso di mettersi alla guida di un Uber. L’ex Serie A ha deciso aprire una società di Ncc (noleggio con conducente).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla Champions League con la Roma a Uber driver: la seconda vita di Max Tonetto

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