Dalla Champions League con la Roma a Uber driver | la seconda vita di Max Tonetto
Max Tonetto, ex calciatore noto per aver giocato sulla fascia sinistra dello stadio Olimpico, ha recentemente intrapreso una nuova strada lavorativa. Dopo aver lasciato il calcio, ha iniziato a lavorare come driver per Uber. La sua carriera calcistica include presenze in Champions League con la squadra della capitale, eventi che risalgono a diversi anni fa. Ora, invece, si dedica a un’attività completamente diversa, lontana dal calcio professionistico.
Fino a qualche anno fa percorreva la fascia sinistra dello stadio Olimpico più e più volte a partita. Oggi continua a macinare chilometri, ma sul Grande Raccordo Anulare e a bordo di un Uber. È la nuova vita di Max Tonetto, ex terzino sinistro che ha giocato dal 2006 al 2010 con la maglia della Roma dopo una lunga carriera in Serie A con le maglie di Sampdoria e Lecce tra le tante. Non è la storia già sentita di un campione in rovina che decide di reinventarsi per continuare a vivere, ma l’esatto contrario. A riportarlo è Repubblica, che spiega il perché Max Tonetto abbia deciso di mettersi alla guida di un Uber. L’ex Serie A ha deciso aprire una società di Ncc (noleggio con conducente).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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