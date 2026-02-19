Scarlet intervista a Mamoru Hosoda | Le cose possono cambiare solo con il dialogo

Mamoru Hosoda ha spiegato che le sue recenti scelte artistiche sono state influenzate dalla necessità di trasmettere messaggi chiari ai giovani. Durante un'intervista, il regista ha sottolineato che solo attraverso il dialogo si può sperare di cambiare le cose, anche in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia. Hosoda ha condiviso dettagli sul suo nuovo film, che affronta temi di pace e relazioni umane, e ha parlato delle sfide di integrare l’intelligenza artificiale nelle sue storie. La conversazione si è concentrata anche sull’importanza di comunicare con sincerità.

Abbiamo uno degli autori più importanti ed espressivi del panorama dell'animazione giapponese. Con lui abbiamo parlato del suo ultimo film, di pace e dell'uso dell'intelligenza artificiale. Dopo essere approdato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, ecco arrivare Scarlet, il nuovo lungometraggio di Mamoru Hosoda. La storia racconta di una principessa che, accecata dalla vendetta dopo l'uccisione del padre, finisce in un mondo che è in qualche modo assimilabile all'aldilà: una terra spietata, senza tempo, brulla e pericolosa, nella quale rincontrerà coloro che negli anni le hanno fatto del male.