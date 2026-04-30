Clarissa ha deciso di aprire il suo negozio l’1 maggio, sottolineando che sarà aperta tra vestiti, colori e clienti, considerandolo una festa per lei. A Ferrara, il 30 aprile 2026, si parla della sua scelta e dei ricordi d’infanzia, quando trascorreva il Primo maggio in gita al mare, tra spiaggia e ombrelloni. La sua decisione di essere presente in negozio è stata comunicata in vista della giornata.

Ferrara, 30 aprile 2026 – Deve andare ai suoi ricordi d’infanzia per ritrovare un primo maggio magari in gita al mare, spiaggia e ombrellone, tintarella e sole. Perché Clarissa Righi, 25 anni, un sorriso radioso, nel giorno della festa dei lavoratori non è mai rimasta con le mani in mano. “Sì, ho lavorato sempre. Ormai da anni. Anche quando facevo la cameriera. Ero una ragazzina e preferivo già guadagnarmi un po’ di soldi. Mi è sempre piaciuto essere e sentirmi indipendente, autonoma. Il primo maggio varcavo la porta del ristorante, con la mia divisa – camicetta e jeans – e la voglia di farmi valere, si cresce grazie ai sacrifici ”. E ha continuato su quella strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scelta di Clarissa, negozio aperto l’1 maggio: “Io sarò qui tra vestiti, colori e clienti: questa è la nostra festa”

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