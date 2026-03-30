Pisacane si racconta | Cagliari ti rapisce ti prende Non sono il primo e non sarò neanche l’ultimo a fare questa scelta

Fabio Pisacane ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo rapporto con Cagliari, descrivendo la città come un luogo che lo ha affascinato e coinvolto profondamente. Ha affermato che Cagliari ha il potere di rapire e catturare chi la visita, sottolineando di aver fatto questa scelta più di una volta e di non essere l’unico a farlo. La conversazione ha toccato vari aspetti della sua esperienza nel club.