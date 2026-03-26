La Maglieria Pisati a Milano il negozio storico che resiste all'online | Qui i clienti cercano umanità

A Milano, la Maglieria Pisati, negozio storico, continua a operare nonostante la crescita dello shopping online. Secondo quanto riferito, la clientela è composta principalmente da signore e signori in pensione che cercano un rapporto diretto e un po' di umanità. Il negozio offre una vasta gamma di prodotti, attirando persone che preferiscono il contatto personale rispetto agli acquisti digitali.