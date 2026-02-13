A Max Verstappen le nuove auto della Formula 1 non piacciono per niente

Max Verstappen non nasconde la sua delusione per le nuove auto di Formula 1. Le modifiche al regolamento hanno cambiato il modo di guidare, spingendo i piloti a essere più tattici e meno aggressivi. Lui, invece, preferisce spingere al massimo, senza troppi freni. Durante le prime gare, ha fatto vedere che non si sente a suo agio con questa nuova filosofia e cerca di tornare a quella che gli dà più soddisfazione. Per ora, l’olandese si confronta con un cambiamento che non gli piace e che potrebbe influenzare molto il suo modo di correre.

Le modifiche del regolamento costringono i piloti a guidare in maniera molto tattica, mentre lui preferisce «andare a tutto gas» Max Verstappen, il pilota più vincente degli ultimi anni in Formula 1, si è lamentato dopo aver provato le nuove auto che gareggeranno nel campionato del 2026. Da quest'anno infatti i cambiamenti del regolamento comportano delle modifiche abbastanza significative dell'assetto e quindi delle prestazioni delle monoposto (come si chiamano le vetture usate in Formula 1), che a suo dire peggiorano l'esperienza della guida: dopo le prime prove, Verstappen ha detto che secondo lui «questa proprio non è la Formula 1».

