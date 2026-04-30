La Sampdoria blinda il suo chef stellato | menù d' autore preparato da un figlio della Sud

La Sampdoria ha deciso di proteggere il suo chef di punta, che ha ricevuto una stella Michelin, e ha confermato la sua presenza nel ristorante di riferimento. Marco Visciola, che ha ricevuto riconoscimenti ufficiali, è il figlio di un ex calciatore legato alla squadra. La sua cucina porta il nome di un menù d'autore, preparato con passione e competenza, e rappresenta un punto di riferimento nel panorama gastronomico.

C’è chi la maglia ce l’ha tatuata sulla pelle e chi, come Marco Visciola, la porta con orgoglio persino sul palco della Guida Michelin. Lo chef del ristorante stellato ‘Il Marin’, di Ortica a Pieve Ligure e del format street food ‘Nonno Giuan’, orgoglio bogliaschino classe 1985, non si stacca dai.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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