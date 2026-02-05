Jessica Rosval la Chef allieva di Bottura | quanto costa mangiare nel suo ristorante stellato a Modena

Jessica Rosval, chef del ristorante stellato Al Gatto Verde a Modena, è stata ospite di oggi a MasterChef Italia. La sua cucina, premiata con una stella Michelin, attrae molti clienti curiosi di scoprire i prezzi di un pranzo o una cena nel suo locale. La domanda più frequente riguarda proprio il costo di un’esperienza gastronomica in un ristorante così rinomato.

Jessica Rosval è l'ospite speciale della puntata di oggi di MasterChef Italia. È chef del ristorante Al Gatto Verde di Modena, premiato con una stella Michelin: quanto costa mangiare qui?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Jessica Rosval

Chiara Pavan, nota chef italiana, ha partecipato a MasterChef con le Green Mystery Box dell’1 gennaio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jessica Rosval

Argomenti discussi: Chi è Jessica Rosval, alchimista del fuoco nella Francescana Family di Massimo Bottura; MasterChef vola in Norvegia, ospiti Jeremy Chan e Jessica Rosval. Le anticipazioni; MasterChef, anticipazioni della puntata: Mystery Box, Invention Test, Prova in esterna e Pressure Test. Ospiti Jessica Rosval e Jeremy Chan; ’Roots’ protagonista a MasterChef.

Chi è Jessica Rosval, la giovane chef che guiderà il Gatto Verde di BotturaJessica Rosval, canadese, classe 1985, ha varcato la soglia dell’Osteria Francescana nel 2013. Da allora non ne è più uscita. Almeno idealmente. E ora, secondo insistenti rumors, va alla guida della ... gamberorosso.it

MasterChef, anticipazioni della puntata: Mystery Box, Invention Test, Prova in esterna e Pressure Test. Ospiti Jessica Rosval e Jeremy ChanGli aspiranti chef di MasterChef Italia continuano la loro avventura tra fornelli e culture culinarie, e la puntata di giovedì 5 febbraio ... msn.com