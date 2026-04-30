Negli ultimi mesi si è registrato un aumento delle esportazioni di armi da parte dell’Ucraina, che sfrutta le competenze acquisite nel corso del conflitto con la Russia. Parallelamente, sono emerse accuse riguardo a un possibile riciclaggio di denaro europeo attraverso operazioni di trasferimento tra Russia e Ucraina. Questi sviluppi sono stati segnalati da fonti ufficiali e analisti che seguono da vicino le dinamiche legate alla vendita di armamenti e alle transazioni finanziarie tra i due paesi.

L’Ucraina sta avviando l’esportazione di armi. Grazie all’expertize accumulato nella guerra con la Russia. Ma l’annuncio del presidente Volodymyr Zelensky non piace a Mosca. Che accusa Kiev di fare parte di un progetto per riciclare denaro europeo destinato all’acquisto di armi. In cui «società di comodo ucraine possono essere inserite nella catena di utilizzo delle colossali somme di denaro recentemente stanziate dall’Europa per gli armamenti». E parte dei fondi può essere « restituita come ‘segno di gratitudine’ a quei leader che si battono con tanta veemenza per lo stanziamento di fondi sempre maggiori, sia per armare l’Europa che per armare il regime di Kiev».🔗 Leggi su Open.online

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