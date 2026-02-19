Un ex pilota statunitense e uno olandese comandano ora gli F-16 in Ucraina, secondo Intelligence Online. La loro presenza mira a coordinare le operazioni contro la Russia, intercettando armi e droni nemici. Questi veterani, con anni di esperienza alle spalle, si spostano tra le basi ucraine per supportare le forze locali. La loro attività si concentra sulla difesa dei cieli e sulla neutralizzazione delle minacce aeree russe. La loro presenza rappresenta un elemento chiave nella strategia militare occidentale in Ucraina.

L'agenzia di sicurezza francese Intelligence Online ha riferito che uno squadrone di piloti veterani dell'Aeronautica Militare statunitense e della Royal Netherlands Air Force sta pilotando caccia F-16 per l'Aeronautica Militare ucraina. La carenza di piloti ucraini addestrati è stata identificata fin dall'inizio come il principale ostacolo all'integrazione degli F-16 di Kiev, che nel corso della sua storia ha impiegato solo caccia di origine sovietica. I corsi di addestramento sarebbero stati ulteriormente compromessi dalle barriere linguistiche, dalla mancanza di allievi qualificati e da una serie di altri problemi, il che ha reso le operazioni con aviatori Nato esperti fondamentali per consentire all'Aeronautica Militare di stabilire un'efficace capacità di difesa aerea utilizzando i caccia di nuova consegna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, ex piloti Nato americani e olandesi a comando degli F16 in guerra con la Russia: così intercettano armi e droni

