La Russa | Inter avvantaggiata dagli arbitri in partite in cui perde!? Speriamo ci mandino qualcuno contro allora

In un commento pubblico, un politico ha affermato che l’Inter sarebbe favorita dagli arbitri nelle partite in cui perde. Ha aggiunto, inoltre, che spera che possano essere inviati arbitri contro la propria squadra in futuro. La dichiarazione ha generato attenzione sui social e tra gli appassionati di calcio. La questione riguarda le decisioni arbitrali e le percezioni di favoritismi nelle partite di campionato.

Gila Juve, l’agente del difensore perentorio: «Ho letto delle cose che.» Osimhen Juve, l’amico del centravanti assicura: «Quello che avete visto è falso!». La smentita Calciomercato Juve: Allegri sfida i bianconeri? Vuole al Milan quel centrocampista del Sassuolo Bernardo Silva Juve, bianconeri pronti a tutto per convincerlo. La priorità del portoghese è. Ultime Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La Russa: «Inter avvantaggiata dagli arbitri in partite in cui perde!? Speriamo ci mandino qualcuno contro allora» Notizie correlate L’Inter perde Lautaro nel mese in cui si gioca tutto: risentimento al soleo. Quando torna e quante partite salta“Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Leggi anche: Allegri ci crede: “Speriamo che i numeri diano contro all’Inter. Abbiamo un obiettivo da centrare” Altri aggiornamenti La Russa svela il retroscena sull’Inter: «Non coinvolta nell’inchiesta arbitri? Parlai con Marotta, mi disse questo prima della Procura»La Russa, presidente del Senato, ha svelato questo retroscena relativo all'Inter e all'inchiesta arbitri. Le sue dichiarazioni ... calcionews24.com La Russa: Procura chiara, Inter non c’entra niente. Vantaggio e perdiamo: ci mandino uno controLo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, interpellato dall'ANSA sulla situazione della Figc e sull'inchiesta arbitri ... msn.com