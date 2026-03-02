Allegri ci crede | Speriamo che i numeri diano contro all’Inter Abbiamo un obiettivo da centrare

L’allenatore di una squadra di calcio esprime fiducia in vista del prossimo derby, sperando che i numeri siano dalla sua parte contro l’Inter. Ricorda che il match è un evento speciale, dove tutto può succedere. L’Inter ha ottenuto 22 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio in questa stagione, secondo i dati disponibili.

“Il derby è una partita meravigliosa, può succedere di tutto. L’Inter ha vinto 22 partite, 4 perse e 1 pareggiata. Speriamo che domenica i numeri gli remino contro”. Il Milan vince nel finale contro la Cremonese e Massimiliano Allegri elogia i suoi a Dazn dopo il successo. “La partita sembra corta quando arrivi lì, ti viene affanno, ma la realtà è che è lunga e c’era tutto il tempo per costruire palle gol. Sul primo bravo Estupinan a metterla lì per Modric, poi siamo stati bravi nel contropiede”. Non è mancato comunque il solito Allegri durante le interviste. L’allenatore ha ironizzato anche su Bartesaghi, che è stato sostituito per infortunio: “ Come sta Bartesaghi? È stato straordinario perché è uscito nel momento giusto: Estupinan è entrato e ha dato la palla gol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

