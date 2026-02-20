L’Inter perde Lautaro nel mese in cui si gioca tutto | risentimento al soleo Quando torna e quante partite salta

Lautaro Martinez si infortuna a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. L’attaccante dell’Inter ha accusato dolore durante l’allenamento e dovrà rimanere fuori per alcune settimane. La squadra dovrà fare a meno del suo punto di riferimento in un mese cruciale, con diverse partite importanti in programma. I medici hanno annunciato che i risultati degli esami verranno analizzati nei prossimi giorni. La sua assenza influenzerà sicuramente le scelte di Inzaghi nelle prossime partite.

"Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana". C'era attesa per l'esito degli esami svolti da Lautaro Martinez dopo l'infortunio nella sfida contro il Bodo Glimt, sia per le parole di Cristian Chivu, sia per la faccia preoccupata dell'argentino al momento della sostituzione. Risultati arrivati in mattinata: risentimento al soleo della gamba sinistra. Tradotto: circa un mese di stop. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio per i nerazzurri, che temevano uno stiramento e quindi tempi di recupero ancora più lunghi.