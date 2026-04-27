Il presidente del Senato ha dichiarato di aver avuto un colloquio con il dirigente dell’Inter, affermando che sono in buoni rapporti e che non ci sono tensioni. Ha inoltre commentato le accuse rivolte a un noto tifoso nerazzurro, definendole paradossali. La discussione riguarda un’inchiesta in corso e le sue dichiarazioni sono state fatte pubblicamente senza entrare nel merito delle indagini.

di Alberto Petrosilli La Russa, presidente del Senato, ha commentato l’inchiesta relativa a Rocchi: le dichiarazioni del noto tifoso nerazzurro. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto per commentare il caos mediatico scatenato dall’inchiesta sul designatore Rocchi, ribadendo la totale tranquillità dell’ambiente nerazzurro. Interpellato dall’AdnKronos, La Russa ha dichiarato: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Ho parlato con Marotta mi è sembrato sereno e convinto, quindi anche io sono sereno e convinto. Ma poi di cosa parliamo. Dicono che ci hanno dato un arbitro amico e con quello abbiamo perso 3 a 0. Piuttosto restiamo concentrati sullo scudetto, perché mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La Russa difende l’Inter: «Ho parlato con Marotta, siamo sereni. Le accuse sono paradossali»

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