Domenico Caliendo la mamma deposita un audio in Procura si attendono sviluppi | Il chirurgo mi ha detto che era disperato

Domenico Caliendo è morto, e la madre ha consegnato un audio in procura, rivelando le parole disperate del chirurgo. Il messaggio, registrato dopo il trapianto di cuore, evidenzia le difficoltà incontrate durante l’intervento. La donna ha deciso di affidarsi ai carabinieri, sperando in risposte chiare. Le indagini continuano a focalizzarsi sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. La procura aspetta ulteriori elementi per chiarire quanto accaduto.

Trapianto del cuore bruciato, la mamma del piccolo Domenico Caliendo è in procura assieme al suo avvocato Francesco Petruzzi. Prima di accedere all’ufficio inquirente, ai microfoni di Storie Italiane, ha detto di “trovare la forza di combattere grazie al ricordo del figlio Domenico”. La donna ha anche intenzione di recarsi in Procura per depositare un documento. Si tratta di un audio in cui è registrata la voce del medico chirurgo, la sera prima dell’heart team della scorsa settimana, quando bisognava decidere se effettuare o meno un secondo trapianto. Dall’audio si avverte con chiarezza la voce del medico che alla mamma replica in questo modo: “Il bimbo non è più operabile, se il giorno prima avevo detto che c’era la possibilità di operare l’ho detto solo per disperazione”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

