la ruota della fortuna gerry scotti minaccia di andarsene ma samira lui interviene

Gerry Scotti si ritira momentaneamente dalla conduzione di La Ruota della Fortuna dopo aver minacciato di lasciare lo studio, stanco delle continue discussioni con alcuni concorrenti. Durante la puntata del 16 febbraio, il conduttore ha accusato i partecipanti di non rispettare le regole, generando tensione in studio. Samira Lui, presente in trasmissione, ha preso immediatamente la parola per calmare gli animi e rassicurare il pubblico. La puntata si è rivelata ricca di sketch divertenti e di una sfida coinvolgente, con momenti di suspence tra le frasi da scoprire.

Con la puntata del 16 febbraio La Ruota della Fortuna apre la settimana in modo frizzante, fra sketch, momenti divertenti e una sfida avvincente a colpi di frasi da scoprire. Gerry Scotti e Samira Lui si confermano una coppia vincente, dando vita ad un siparietto esilarante. La Ruota della Fortuna, Gerry minaccia di lasciare e Valerio batte tutti. La puntata de La Ruota della Fortuna è iniziata, come di consueto, con l’ingresso di Gerry Scotti a ritmo di musica. Il conduttore ha poi introdotto Samira Lui che per questo appuntamento ha puntato su un abito black senza spalline e con delle romantiche balze. 🔗 Leggi su Dilei.it

Durante il fine settimana, Samira Lui ha attirato l’attenzione con un abito elegante indossato durante la trasmissione La Ruota della Fortuna.

Il 30 dicembre, in un episodio del programma televisivo, Gerry Scotti ha interagito con Samira Lui e la band, offrendo intrattenimento durante le festività.

