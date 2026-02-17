La Ruota della Fortuna Gerry Scotti minaccia di andarsene ma Samira Lui interviene
Gerry Scotti si ritira momentaneamente dalla conduzione di La Ruota della Fortuna dopo aver minacciato di lasciare lo studio, stanco delle continue discussioni con alcuni concorrenti. Durante la puntata del 16 febbraio, il conduttore ha accusato i partecipanti di non rispettare le regole, generando tensione in studio. Samira Lui, presente in trasmissione, ha preso immediatamente la parola per calmare gli animi e rassicurare il pubblico. La puntata si è rivelata ricca di sketch divertenti e di una sfida coinvolgente, con momenti di suspence tra le frasi da scoprire.
Con la puntata del 16 febbraio La Ruota della Fortuna apre la settimana in modo frizzante, fra sketch, momenti divertenti e una sfida avvincente a colpi di frasi da scoprire. Gerry Scotti e Samira Lui si confermano una coppia vincente, dando vita ad un siparietto esilarante. La Ruota della Fortuna, Gerry minaccia di lasciare e Valerio batte tutti. La puntata de La Ruota della Fortuna è iniziata, come di consueto, con l’ingresso di Gerry Scotti a ritmo di musica. Il conduttore ha poi introdotto Samira Lui che per questo appuntamento ha puntato su un abito black senza spalline e con delle romantiche balze. 🔗 Leggi su Dilei.it
La Ruota della Fortuna, Samira Lui osa ma Gerry Scotti l’ammonisce: “Quell’abito è pericoloso”
Durante il fine settimana, Samira Lui ha attirato l’attenzione con un abito elegante indossato durante la trasmissione La Ruota della Fortuna.
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Samira Lui sul minidress
Il 30 dicembre, in un episodio del programma televisivo, Gerry Scotti ha interagito con Samira Lui e la band, offrendo intrattenimento durante le festività.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Denise Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede una giornata libera: Ne troverete un altro. Ma Samira Lui non ci sta; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti è sbrigativo: Samira in disparte; La ruota della fortuna: Lorenzo alla Ruota delle Meraviglie Video.
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede una giornata libera: Ne troverete un altro. Ma Samira Lui non ci staLa puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 16 febbraio 2026 ha visto Gerry Scotti pensare di dedicarsi ad altro, cosa che non fa felice Samira Lui ... libero.it
La Ruota della Fortuna, Samira Lui 'esalta' Gerry Scotti: Sono pazza di te. E lui fa mea culpaNella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 15 febbraio 2026 Samira Lui si è dichiarata a Gerry Scotti, lui ha espresso il suo senso di colpa ... libero.it
Altra domenica da dimenticare per Gerry Scotti che incassa due ko di fila da Rai1. Come domenica scorsa lo zio Gerry si deve inchinare sia a De Martino che alla serie Cuori. La puntata domenicale di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 4 milioni e 569mila spettator - facebook.com facebook
! The Voice di Antonella Clerici batte Maria De Filippi. #TheVoiceKids con 3.4 milioni e il 23,3% su Rai 1. Su Canale 5 #CèPostaPerTe, con ospite Gerry Scotti, crolla a 3.272.000 e 22,1%. È la puntata meno vista. #AscoltiTv #TheVoic x.com