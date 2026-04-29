Route 66 senza occhi | il viaggio di Alessandro Pallaro contro il buio
? Cosa sapere Alessandro Pallaro presenta il progetto Viaggio oltre il buio giovedì 7 maggio a Talmassons.. Il percorso sulla Route 66 mira a sensibilizzare scuole e aziende sulla disabilità.. Giovedì 7 maggio alle ore 20.15, il Salone della Birreria Mondelli a Talmassons ospiterà Gianfranco Ruggiero di Articolo 21.eu per presentare Alessandro Pallaro, protagonista di una sfida che unisce l’asfalto americano alla forza della volontà umana. L’incontro, inserito nel ciclo di eventi in libertà, mette al centro la preparazione di un viaggio straordinario lungo la Route 66. Alessandro Pallaro si appresta infatti a percorrere la celebre via iconica degli Statiati in tandem con un amico, affrontando migliaia di chilometri tra paesaggi desertici e realtà urbane diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu
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