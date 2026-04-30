La richiesta di un cittadino | Qual è l' utilità di tenere i lampioni accesi di giorno in viale Luisa d' Annunzio?

Un cittadino ha sollevato la questione riguardo alla presenza dei lampioni accesi in viale Luisa d'Annunzio alle 12:11, in pieno giorno. La sua richiesta si concentra sull’utilità di mantenere le luci accese in un orario in cui il sole fornisce già adeguata illuminazione, in un momento in cui molte famiglie affrontano aumenti nelle bollette dell’energia. La domanda riguarda quindi la motivazione dietro questa decisione.

«Vorrei chiedere l'utilità alle ore 12.11 dei lampioni accesi in via Luisa d'Annunzio in un momento per le famiglie di aumenti delle bollette della luce e non mi pare cosa bella».È la richiesta che fa un nostro lettore all'amministrazione comunale e alla società Pescara Energia che si occupa.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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