Odoardi Epmc | In via Luisa D' Annunzio la piacevole sorpresa di una bretella ciclabile in un cantiere

Un esperto di mobilità ciclistica ha commentato positivamente la presenza di una bretella ciclabile temporanea in via Luisa D'Annunzio, collocata accanto a un cantiere edile in corso. La pista ciclabile principale lungo la strada risulta interrotta a causa del cantiere, e la bretella rappresenta una soluzione temporanea per i ciclisti che percorrono la zona. La presenza di questa infrastruttura è stata commentata come una sorpresa favorevole.

Giancarlo Odoardi (Esperto promotore mobilità ciclistica) com,menta la presenza di una pista ciclabile provvisoria in viale Luisa D'Annunzio dove è presente un cantiere edile Una sorpresa positiva per Giancarlo Odoardi, Esperto promotore mobilità ciclistica, in merito alla presenza di una bretella ciclabile temporanea disegnata vicino a un cantiere edile in via Luisa D'Annunzio: "Via Luisa D’Annunzio: cantiere edile in corso, pista ciclabile su marciapiede interrotta. Fin qui, niente di nuovo: è lo scenario consueto, quello che molti ciclisti, compreso il sottoscritto, conoscono bene e che di solito si traduce in un perentorio, ancorché non scritto, «arrangiatevi». 🔗 Leggi su Ilpescara.it Odoardi (Epmc) su via Conte di Ruvo: "Una strada fuori dalle regole" [FOTO]«A guardare la storia funzionale di via Conte di Ruvo, una strada larga 10 metri e mezzo, emerge un dato chiaro: è l’utenza automobilistica a... La denuncia di Odoardi (Rifiuti zero Abruzzo): "Discarica presente da mesi sulla ciclabile del lungofiume sud"Giancarlo Odoardi di Rifiuto zero Abruzzo denuncia la presenza di rifiuti abbandonati da mesi sulla pista ciclabile in zona lungofiume sud La... Odoardi (Rifiuti zero Abruzzo) sul centro di raccolta in via Prati: Struttura efficiente da trasformare anche in centro del riusoGiancarlo Odoardi di Rifiuti zero Abruzzo ha posto alcune riflessioni dopo la visita fatta per un conferimento al centro di raccolta rifiuti in via Prati di Ambiente Spa ... ilpescara.it La denuncia di Odoardi (Epmc): In viale Marconi le auto sfrecciano a velocità elevate e pericoloseGiancarlo Odoardi (Espertp promotore mobilità ciclistica) pone alcune riflessioni riguardanti viale Marconi e la viabilità per i ciclisti, che devono convivere spesso con automobilisti e motociclisti ... ilpescara.it