La ricchezza in Puglia | i 10 comuni più ricchi e i 10 più poveri La mappa interattiva e la classifica completa

Da quotidianodipuglia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, una mappa interattiva mostra quali sono i dieci comuni più ricchi e quelli più poveri, evidenziando le differenze all’interno della regione. Il reddito medio degli italiani e dei pugliesi è in aumento, ma l’inflazione riduce il potere d'acquisto. La classifica completa dei comuni fornisce dati precisi sui livelli di ricchezza e povertà, senza interpretazioni o analisi approfondite.

Cresce il reddito medio degli italiani, e dei pugliesi, ma pesa l'inflazione e il guadagno diventa quasi nullo. E se è vero che per la prima volta dopo diversi anni l'incremento del reddito è leggermente più alto dell'inflazione, sul Mezzogiorno pesano le differenze territoriali. Per crescita il Sud va più veloce del Nord ma a guardare la "mappa della ricchezza", facilmente elaborabile sui dati pubblicati nei giorni scorsi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il gap territoriale è evidente e preoccupante. In media una famiglia in provincia di Milano vive con 36mila euro all'anno, nel Foggiano invece con soli 14mila.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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