La classifica dei redditi a Macerata | quali sono i comuni più ricchi

In provincia di Macerata, la distribuzione dei redditi varia notevolmente tra i diversi comuni. Secondo i dati più recenti, Camerino si posiziona come il comune con i redditi più elevati, mentre Monte Cavallo registra i valori più bassi. La classifica riflette le differenze economiche presenti nel territorio, evidenziando le varie condizioni di vita tra le comunità locali.

Macerata, 28 aprile 2026 - Camerino è il comune più ricco della provincia di Macerata, mentre Monte Cavallo è quello più povero. Questo almeno dice lo studio inerente alle dichiarazioni dei redditi 2025 (quindi riferiti all’anno di imposta 2024) elaborato da Excellera Intelligence Srl su dati del Ministero economia e finanza (Mef). In generale, pur registrando una crescita generalizzata rispetto al 2023, la nostra provincia resta mediamente “povera”: solo Camerino (27.245 euro) e Macerata (26.137 euro), infatti, registrano un reddito medio pro capite superiore alla media nazionale (25.125 euro); tutti gli altri 53 comuni presentano valori inferiori, alcuni marcatamente più bassi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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