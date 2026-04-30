L’azienda ha deciso di intervenire sulla questione sollevata, sottolineando l’intenzione di evitare semplificazioni. In una dichiarazione ufficiale, ha precisato alcuni aspetti fondamentali legati alla vicenda, ritenendo necessario chiarire alcuni punti specifici. La replica arriva dopo le notizie circolate e mira a fornire una versione dei fatti più dettagliata, senza lasciare spazio a interpretazioni affrettate o semplificazioni indebite.

"In merito alla vicenda riteniamo importante fornire un chiarimento per tutti. In primis va fatto notare che l’azienda si è difesa in una procedura per comportamento antisindacale in quanto, in ottemperanza al Ccnl applicato in azienda e sottoscritto dalle stesse organizzazioni sindacali, Stosa dà una interpretazione della normativa rispettosa del testo della normativa stessa e ha solo richiesto una interpretazione dell’articolo contrattuale che prevedeva e disciplinava la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), attenendosi alle relative indicazioni che fossero emerse in proposito", interviene Stosa. "La società prende atto della decisione del tribunale di secondo grado, fase di opposizione, che riguarda un aspetto specifico di interpretazione normativa sul rapporto tra RSA e RSU.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La replica dell’azienda: "Evitiamo semplificazioni"

Notizie correlate

Rai, il fuorionda nel bob a 4: «Evitiamo di inquadrare l'equipaggio dell'israeliano». Poi le scuse di telecronisti e aziendaDall'incompetenza in onda durante la Cerimonia di Apertura che è costata il posto al direttore Paolo Petrecca a una tremenda gaffe fuorionda, di cui...

Lavoratori di Heart Life in assemblea al Policlinico, la replica dell'azienda: "Nessuna irregolarità"In riferimento all’articolo pubblicato da Palermo Today riguardante le dichiarazioni della Fp Cgil di Palermo, Heart Life intende fare chiarezza...