Lavoratori di Heart Life in assemblea al Policlinico la replica dell' azienda | Nessuna irregolarità

Perché i lavoratori di Heart Life si sono riuniti al Policlinico, l’azienda afferma che tutte le pratiche sono in regola e che il contratto collettivo applicato è legittimo. La protesta nasce da accuse sollevate dai rappresentanti sindacali, che l’azienda definisce infondate. Heart Life sottolinea di aver rispettato le norme e di aver mantenuto la trasparenza nel proprio operato. La questione rimane al centro dell’attenzione tra lavoratori e management.

In riferimento all’articolo pubblicato da Palermo Today riguardante le dichiarazioni della Fp Cgil di Palermo, Heart Life intende fare chiarezza sulla piena regolarità del proprio operato e sulla legittimità del Ccnl applicato, smentendo categoricamente ogni accusa di presunte irregolarità. Contrariamente a quanto sostenuto dal sindacato, il contratto applicato è una fonte legittima, regolarmente depositata presso le autorità competenti e pienamente coerente con il settore socio-sanitario in cui opera l'appalto. È necessario evidenziare come le contestazioni della Fp Cgil si basino su un evidente errore giuridico: La sigla sindacale cita a supporto l’art. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Policlinico, lavoratori di Heart Life Croce Amica in assemblea: "Non garantite retribuzioni e tutele adeguate"Il sindacato denuncia che i lavoratori di Heart Life Croce Amica non ricevono retribuzioni sufficienti e mancano di tutele adeguate. Lavoratori in nero in un'azienda agricola e irregolarità sulla sicurezza: sanzioni per 17mila euroI carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno scoperto un’azienda agricola di Latina con lavoratori in nero e problemi di sicurezza. Argomenti correlati Policlinico, lavoratori di Heart Life Croce Amica in assemblea: Non garantite retribuzioni e tutele adeguate; Policlinico, lavoratori di Heart Life Croce Amica in assemblea: 'Non garantite retribuzioni e tutele adeguate'; Policlinico, Fp Cgil: No ai contratti pirata. Ai lavoratori della Heart Life Croce Amica non garantite retribuzioni e tutele adeguate. L’azienda sanitaria vigili; Policlinico, Fp Cgil: ''No ai contratti pirata per Heart Life Croce Amica. L'azienda vigili''. Ambulanze, sospeso stato di agitazione del 118 dell’Asl Napoli 1 dopo vertice in prefetturaRiunione in prefettura sulla vertenza Heart Life Croce Amica Srl; a seguito dell’incontro, i dipendenti del servizio 118 hanno sospeso lo stato di agitazione. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi ... fanpage.it Dream Life, my new album is out today! Thanks from the bottom of my heart to everyone who supported me all the way To the amazing musicians who played it! @fenne_kuppens featuring on Some Days, what a crazy woman she is! @artanbmusic @k - facebook.com facebook