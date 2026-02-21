Rai il fuorionda nel bob a 4 | Evitiamo di inquadrare l' equipaggio dell' israeliano Poi le scuse di telecronisti e azienda
Durante una diretta Rai dedicata al bob a 4, una voce fuori campo ha suggerito di non inquadrare l'equipaggio israeliano, scatenando polemiche. Poco dopo, i telecronisti si sono scusati pubblicamente e l’azienda ha annunciato di aver avviato controlli interni. La trasmissione è stata interrotta per qualche minuto, mentre si cercava di chiarire l’accaduto. L’episodio ha attirato l’attenzione sui limiti della libertà di commento durante le dirette sportive.
Dall'incompetenza in onda durante la Cerimonia di Apertura che è costata il posto al direttore Paolo Petrecca a una tremenda gaffe fuorionda, di cui si sta cercando il responsabile, RaiSport rimane nella bufera. Sabato mattina, durante la prima manche delle gare di bob a 4 su Rai 2, a inizio collegamento della diretta prima che il telecronista introducesse la gara si è sentita una voce dire: «Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano». Successivamente si sente anche un «no perché.», che poi viene sfumato e si ha la partenza della telecronaca. «Desidero personalmente e a nome della direzione di RaiSport rivolgere ai telespettatori e in particolare agli atleti e alla delegazione israeliana le nostre più sincere scuse per quanto andato in onda poco fa».🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
“Evitiamo l’equipaggio israeliano”: il fuorionda su Rai 2, cos’è successo e le scuseDurante la diretta di Rai 2 sulla prima manche del bob 4, è stato captato un commento privato in cui si suggeriva di evitare l’equipaggio israeliano.
Olimpiadi, la gaffe nel fuorionda che imbarazza (di nuovo) la Rai: «Evitiamo l’equipaggio israeliano» – Il videoDurante la trasmissione delle Olimpiadi, la Rai ha diffuso un fuorionda che ha suscitato imbarazzo tra gli spettatori.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La campionessa di sfortuna Lara Della Mea e le altre medaglie di legno a Milano Cortina 2026; Alberto Angela senza contratto con la Rai: Il rischio è un nuovo caso Fazio; Il video della sorella di Lindsey Vonn diventa un caso: E se l’avesse fatto un uomo?; Giochi, in tre giorni finiti i preservativi al villaggio olimpico di Cortina.
Rai, il fuorionda nel bob a 4 : «Evitiamo l'equipaggio dell'israeliano». Poi le scuse dei telecronisti e dell'aziendaSulla Rai, prima della manche di bob a 4, una voce dice «Evitiamo l'equipaggio dell'israeliano». Il responsabile ad interim Marco Lollobrigida si scusa e avvia verifiche interne ... corriere.it
Altro caso in Rai, fuorionda clamoroso su Israele prima del bob olimpico: Subito verificheIl direttore ad interim di Rai Sport Lollobrigida: Espressione inaccettabile: cosa è successo e cosa è stato detto prima della gara di Milano-Cortina ... corrieredellosport.it
Gaffe in Rai. Il fuorionda nel bob a 4: "Evitiamo l'equipaggio dell'israeliano". Poi le scuse di telecronisti e azienda x.com
Clamoroso fuorionda su Rai Due nel corso della diretta della gara di bob a 4 La direzione Rai chiede immediatamente scusa : “E stato inappropriato” - facebook.com facebook