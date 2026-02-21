Rai il fuorionda nel bob a 4 | Evitiamo di inquadrare l' equipaggio dell' israeliano Poi le scuse di telecronisti e azienda

Durante una diretta Rai dedicata al bob a 4, una voce fuori campo ha suggerito di non inquadrare l'equipaggio israeliano, scatenando polemiche. Poco dopo, i telecronisti si sono scusati pubblicamente e l’azienda ha annunciato di aver avviato controlli interni. La trasmissione è stata interrotta per qualche minuto, mentre si cercava di chiarire l’accaduto. L’episodio ha attirato l’attenzione sui limiti della libertà di commento durante le dirette sportive.

Dall'incompetenza in onda durante la Cerimonia di Apertura che è costata il posto al direttore Paolo Petrecca a una tremenda gaffe fuorionda, di cui si sta cercando il responsabile, RaiSport rimane nella bufera. Sabato mattina, durante la prima manche delle gare di bob a 4 su Rai 2, a inizio collegamento della diretta prima che il telecronista introducesse la gara si è sentita una voce dire: «Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano». Successivamente si sente anche un «no perché.», che poi viene sfumato e si ha la partenza della telecronaca. «Desidero personalmente e a nome della direzione di RaiSport rivolgere ai telespettatori e in particolare agli atleti e alla delegazione israeliana le nostre più sincere scuse per quanto andato in onda poco fa».🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

