Con il passare degli anni, i capelli tendono a diventare più fini e meno corposi. Per migliorare il loro aspetto, è importante scegliere prodotti e tecniche che aumentino la struttura mantenendo un peso ridotto. Non si tratta di cercare di ripristinare la densità di un tempo, ma di valorizzare la loro naturale leggerezza, ottenendo volume, luce e movimento con accorgimenti mirati.

C on il passare del tempo, i capelli possono diventare molto fini. L’obiettivo non è forzarli a essere qualcosa che non sono più, ma dar loro struttura e movimento. Con il taglio giusto, il colore adatto e qualche accorgimento nello styling, è possibile ottenere un effetto più pieno e voluminoso senza stressare la chioma. Capelli, sieri e acceleratori di crescita. guarda le foto Clavicut e lob: i tagli di capelli over 50 più versatili. Il clavicut, che sfiora le clavicole, è uno dei tagli più amati perché si adatta a ogni forma del viso. Se accompagnato da leggere scalature, dona subito movimento e corpo. Ancora più intramontabile è il lob (long bob), facile da gestire e perfetto per chi cerca volume senza rinunciare alla lunghezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La regola è una sola: meno peso, più struttura. Con i giusti accorgimenti, anche i capelli fini dopo i 50 anni possono ritrovare volume, luce e movimento

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