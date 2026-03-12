Dopo un anno di prova, ho testato la ghd Chronos su capelli fini e privi di volume. La piastra si riscalda in fretta, permette di stirare rapidamente e lascia i capelli molto lucidi anche con un solo passaggio. È stata usata quotidianamente, dimostrando di essere efficace e delicata sulla chioma.

Posso dirlo da sola: grande errore. Un errore che ho scoperto di aver fatto per anni e che, per fortuna, ho smesso di reiterare da quando ho provato la piastra capelli ghd Chronos (ora in sconto del 30% in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2026 su Amazon). Semplice nel design, facile da utilizzare, veloce a riscaldarsi e, infine, rispettosa dei capelli, anche quelli più fini e sottili. Certo, l’uso del termoprotettore è imprescindibile, anche per phon e ferro, ma la piastra giusta può davvero fare la differenza. Ed è qui che l’esperienza di ghd, insieme alla tecnologia sviluppata negli anni dal brand britannico, si fa notare. I miei capelli, anche dopo numerosi utilizzi della Chronos, risultano forti, integri e non spezzati, senza doppie punte e, infine, extra lucidi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ho provato la ghd Chronos per un anno sui capelli fini e senza volume. Ecco perché acquistarla

Articoli correlati

Leggi anche: ghd Chronos, la recensione della piastra capelli che non rovina la chioma (e ora in offerta)

Dai volume alla tua chioma in uno step. Le dieci migliori mousse volumizzanti per capelli finiAvere la piega come quella del parrucchiere anche a casa ci spinge a sperimentare con i prodotti, poi se abbiamo i capelli fini la ricerca diventa...

Altri aggiornamenti su Ho provato la ghd Chronos per un anno...

La piastra Ghd (ora scontata del 30%) è l'investimento hi-tech da fare per capelli lisci e morbidissimiUna tecnologia che unisce controllo del calore e lamelle in ceramica per rendere lo styling facile, veloce e impeccabile. E la Festa delle Offerte di Primavera 2026 su Amazon è il momento giusto per p ... vogue.it

La piastra del futuro è già qui e promette una piega perfetta con una sola passataLa piastra del futuro promette una piega perfetta in pochi minuti, regalando capelli lucenti, lisci e favolosi, in una sola passata, con un hairstyle come quello del parrucchiere. Il tool di cui ... dilei.it