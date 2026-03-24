Cavalleria rusticana - il musical per la prima volta a Palermo | spettacolo in scena al Teatro Apparte

Dimenticate l’opera lirica di Cavalleria rusticana. Qui il palco vibra di musica pop e folkloristica originale. Per la prima volta a Palermo l’Associazione Teatro e Vita porta in scena al Teatro Apparte, il 23 aprile 2026 alle ore 21, il musical Cavalleria rusticana, musiche, testi e regia di Giuseppe Celesia, coreografie di Chiara Intravaia. Un grande classico che prende nuova forma tra musica, teatro e immagini cinematografiche; non sarà solo teatro, sarà un viaggio: le emozioni della scena si uniranno a proiezioni da film che vi porteranno dentro la storia. In una Sicilia intrisa di tradizione e passione, la celebre storia di Giovanni Verga si svolge in un piccolo borgo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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