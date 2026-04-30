Una proposta per la costruzione di una raffineria a Tanga, in Tanzania, coinvolge Uganda, Kenya e l’azienda di un imprenditore africano. L’iniziativa mira a rafforzare l’industria petrolifera della regione, ma le tensioni tra i governi locali si fanno sentire. La realizzazione del progetto rappresenta un banco di prova per la collaborazione tra i paesi coinvolti, con possibili ripercussioni sullo sviluppo economico dell’area.

La proposta di una raffineria regionale a Tanga, in Tanzania, sostenuta da Uganda, Kenya, e dall’offerta industriale di Aliko Dangote è un test di maturità politica per l’Africa orientale. In gioco c’è la possibilità di trasformare un corridoio di esportazione in una piattaforma integrata di valore. L’oleodotto East African Crude Oil Pipeline collegherà i giacimenti ugandesi alla costa tanzaniana, con approdo nell’area di Tanga. Un’infrastruttura da oltre 1.400 chilometri, pensata per portare greggio verso i mercati globali. Ma proprio questa linearità logistica apre una frattura strategica: ha ancora senso esportare materia prima e...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La raffineria di Tanga potrebbe migliorare l’Africa orientale ma pesano le rivalità tra governi

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La proposta di una raffineria regionale a Tanga, in Tanzania, è molto più di un progetto energetico: è un test di maturità politica ed economica per l’Africa orientale. di Riccardo Renzi - facebook.com facebook