Africa orientale la nuova frontiera per le imprese italiane

Da panorama.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Africa orientale diventa sempre più una meta ambita per le imprese italiane. Dall’Etiopia al Ruanda, passando per Uganda e Gibuti, le aziende italiane trovano nuove opportunità nei settori di infrastrutture, energia, agroindustria e servizi di alta qualità. La regione mostra segnali di crescita e di interesse diretto da parte di chi cerca di espandersi in un mercato in rapido sviluppo.

Dall’Etiopia al Ruanda, passando per Uganda e Gibuti, l’Africa orientale si conferma una delle regioni più dinamiche e strategiche del continente, con opportunità concrete nei settori di infrastrutture, energia, agroindustria e servizi ad alto valore aggiunto. Da Addis Abeba, Claudio Pasqualucci guida l’Italian Trade Agency dove promuove il commercio bilaterale, attrarre investimenti esteri e supporta le aziende italiane nella regione. Con oltre trent’anni di esperienza internazionale e incarichi analoghi in Libano, Cina, Messico e Australia, Pasqualucci rappresenta un punto di riferimento chiave per chi vuole operare in Africa orientale. 🔗 Leggi su Panorama.it

africa orientale la nuova frontiera per le imprese italiane

© Panorama.it - Africa orientale, la nuova frontiera per le imprese italiane

Approfondimenti su Africa orientale

Supply-chain sostenibile: la nuova frontiera internazionale per le imprese italiane nel 2026.

Imprese, il benessere è la nuova frontiera della crescita: il caso E.G.O. Italia al centro del dibattito in Confindustria

Le imprese marchigiane puntano sul benessere per crescere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Africa orientale

Argomenti discussi: In Romagna torrefattore lancia una linea di super caffè coltivati soltanto in Africa orientale; La radice evolutiva di Homo sapiens e i nuovi fossili del Marocco; Visit Rwanda: turismo, eventi e opportunità nel cuore dell’Africa; Leonardo: inaugurata a Nairobi la prima sede estera di Med-Or Italian Foundation.

africa orientale la nuovaAfrica orientale, la nuova frontiera per le imprese italianeDall’Etiopia al Ruanda, passando per Uganda e Gibuti, l’Africa orientale si conferma una delle regioni più dinamiche e strategiche del continente, con opportunità concrete nei settori di ... panorama.it

africa orientale la nuovaMed-Or Italian Foundation for Africa, l’8 febbraio Bernini inaugura la nuova sede a NairobiROMA (ITALPRESS) – L’8 febbraio il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, inaugurerà ufficialmente la sede di Med-Or Italian Foundation for Africa, a Nairobi. L’apertura della s ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.