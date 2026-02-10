Africa orientale la nuova frontiera per le imprese italiane

L’Africa orientale diventa sempre più una meta ambita per le imprese italiane. Dall’Etiopia al Ruanda, passando per Uganda e Gibuti, le aziende italiane trovano nuove opportunità nei settori di infrastrutture, energia, agroindustria e servizi di alta qualità. La regione mostra segnali di crescita e di interesse diretto da parte di chi cerca di espandersi in un mercato in rapido sviluppo.

Dall'Etiopia al Ruanda, passando per Uganda e Gibuti, l'Africa orientale si conferma una delle regioni più dinamiche e strategiche del continente, con opportunità concrete nei settori di infrastrutture, energia, agroindustria e servizi ad alto valore aggiunto. Da Addis Abeba, Claudio Pasqualucci guida l'Italian Trade Agency dove promuove il commercio bilaterale, attrarre investimenti esteri e supporta le aziende italiane nella regione. Con oltre trent'anni di esperienza internazionale e incarichi analoghi in Libano, Cina, Messico e Australia, Pasqualucci rappresenta un punto di riferimento chiave per chi vuole operare in Africa orientale.

