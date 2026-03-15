Gp Cina Racing Bulls a punti con Lawson | Strategia del team perfetta

Al termine del Gran Premio in Cina, i Racing Bulls si sono classificati a punti con il pilota Lawson. Il team ha commentato che la strategia adottata durante la gara si è rivelata perfetta. La corsa si è rivelata intensa e imprevedibile, lasciando un bilancio che combina soddisfazione e qualche rammarico. La squadra ha affrontato un weekend che ha messo alla prova le proprie capacità e decisioni.

Non c'è tempo per riposare. Il circus si sposta ora verso il leggendario circuito di Suzuka. Una pista tecnica e veloce che metterà nuovamente alla prova il pacchetto aerodinamico del team Un bilancio dolceamaro quello che emerge dai box della Racing Bulls al termine di un weekend cinese intenso e imprevedibile. Se da un lato il team festeggia un settimo posto quasi inaspettato con Liam Lawson, dall'altro resta il rammarico per la gara di Arvid Lindblad, penalizzato da una strategia vanificata dall'ingresso della Safety Car. Il protagonista indiscusso della domenica è Liam Lawson. Partito dalle retrovie (14°), il pilota neozelandese è stato autore di una rimonta solida e grintosa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati In pista torna la Racing Bulls. In settimana ecco i test del teamSaranno anche quest’anno i primi giri in pista della Racing Bulls a inaugurare ufficialmente il 2026 dell’Autodromo. Leggi anche: Permane: "Ecco la mia Racing Bulls. Le nuove F1? Auto modificate a ogni GP, una continua incognita" Tutti gli aggiornamenti su Racing Bulls Temi più discussi: F1 | Audi, buona la prima: subito a punti con uno spunto tecnico arrivato da... Racing Bulls; Racing Bulls fa un passo indietro: doppia eliminazione in SQ2; Formula 1 2026, Gp Cina: Russell vince la Sprint. Ferrari 2° e 3°; Formula 1, domani Gp Cina: orario, griglia di partenza e dove vederlo. Gp Cina: terzo posto Hamilton , primo podio con la Ferrari(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Lewis Hamilton, con la Ferrari, ha conquistato il terzo posto nel Gp della Cina, davanti a Charles Leclerc, Per il britannico è il primo podio in una gara lunga da quando è arr ... msn.com GP Cina è tricolore: Antonelli domina e fa la storia, Russell 2°. Hamilton primo podio Ferrari, battuto LeclercIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it Racing Bulls Faenza (Ravenna): 100 assunzioni in arrivo per produrre macchine per la Formula 1 Info e requisiti nel primo commento x.com Fuori dal Q3 Franco Colapinto, Esteban Ocon, le due Racing Bulls e le due Audi, con Gabriel Bortoleto protagonista di un'uscita di pista in Curva 16, al suo ultimo tentativo. #MemasGP #F1 #Formula1 #FormulaUno #FormulaOne #ChineseGP #Shanghai #Alp facebook