La F1 torna in pista da Miami scatta l' ora degli upgrade per la Racing Bulls | La squadra ha lavorato duramente durante la sosta

Dopo la pausa primaverile e il Gran Premio del Giappone, la Formula 1 riprende le gare e si prepara a tornare in pista in Florida. La scuderia sta portando avanti nuovi aggiornamenti tecnici, con i meccanici e i progettisti impegnati a migliorare le vetture durante la sosta. La ripresa del campionato segna anche il ritorno delle competizioni sul circuito di Miami, dove i team affronteranno le sfide del nuovo weekend.

Dopo la lunga sosta primaverile seguita al Gran Premio del Giappone, la Formula 1 riaccende i motori e lo fa in grande stile sotto il sole della Florida. Per la Racing Bulls, il quarto appuntamento del mondiale non è solo una gara di casa "adottiva" vista la proprietà americana, ma rappresenta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Innovazione, motori e ambiente: la nuova F1 raccontata dalla Racing Bulls Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Wings for life, anche Racing Bulls e Faenza protagoniste della corsa che 'unice il mondo'; F1 | La Racing Bulls sarà il... cuore della Wings for Life World Run il 10 maggio; F1, Matteo Piraccini, direttore operativo della Racing Bulls di Faenza: Innovazione e squadra così puntiamo alla top ten; F1 | Ottimismo Racing Bulls: il piano sviluppi per l’auto e per la sede di Milton Keynes. In pista torna la Racing Bulls. In settimana ecco i test del teamSaranno anche quest’anno i primi giri in pista della Racing Bulls a inaugurare ufficialmente il 2026 dell’Autodromo. Il team faentino di Formula 1, che correrà la prossima stagione con Liam Lawson e ... ilrestodelcarlino.it Ottimismo Racing Bulls: il piano sviluppi per l’auto e per la sede di Milton KeynesLa scuderia italiana ha già programmato gli aggiornamenti fino a luglio, mentre sono in corso nuovi lavori alla sede in Inghilterra ... formulapassion.it L'evoluzione della livrea di Racing Bulls nel corso degli anni Che voto diamo a quella mostrata stanotte a Detroit - facebook.com facebook Wings for life, anche Racing Bulls e Faenza protagoniste della corsa che 'unice il mondo' #SkyMotori #RacingBulls x.com