Perché non è stato lui Garlasco Andrea Sempio e la prova dello scontrino

Andrea Sempio ha scoperto che uno scontrino trov ato sulla scena del crimine non corrispondeva al suo acquisto, sollevando nuovi dubbi sulla sua possibile coinvolgimento. La prova, che era rimasta inosservata per anni, ora viene riesaminata dagli investigatori per chiarire se possa aver fornito indizi utili a ricostruire la dinamica dell’omicidio. La revisione di questo elemento concreto ha riacceso l’attenzione sulla vicenda, portando a nuove analisi e approfondimenti.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, l’attenzione degli inquirenti torna a concentrarsi su un dettaglio che per anni era rimasto sullo sfondo, ma che oggi assume un peso completamente diverso. Si tratta dello scontrino del parcheggio di Vigevano, datato 13 agosto 2007 alle 10.18, consegnato da Andrea Sempio ai carabinieri il 4 ottobre 2008 per dimostrare la sua presenza lontano dalla villetta di via Pascoli mentre Chiara Poggi veniva uccisa. Quel piccolo ticket, per lungo tempo considerato un semplice elemento a favore dell’indagato, è ora al centro della nuova indagine della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Delitto di Garlasco, perché lo scontrino - alibi di Andrea Sempio non è stato mai sequestrato: l'ha ancora lui

Garlasco, "dimostrata l'autenticità dello scontrino" di Andrea Sempio ma non che l'abbia ritirato luiA Garlasco, la procura ha confermato che lo scontrino di Andrea Sempio è autentico, ma non prova che lui l'abbia preso.

Garlasco, la legale di Sempio: Non me ne frega nulla dello scontrino

Andrea Sempio e il giallo del percorso verso Vigevano. L'approfondimento della nostra Alessandra Viero a #Quartogrado x.com

Oggi 19 febbraio la difesa di Andrea Sempio ha consegnato in Procura la sua relazione difensiva sull’autenticità dello scontrino del parcheggio di Vigevano del giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. - facebook.com facebook