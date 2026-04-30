Garlasco il dilemma di Andrea Sempio e la prova regina che gli fa rischiare l’ergastolo

A Garlasco, si apre un nuovo capitolo nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio si trova di fronte a una scelta difficile: decidere se testimoniare o meno, una decisione che potrebbe influenzare profondamente il suo destino. La questione si inserisce in un contesto giudiziario complesso, con l’accusa che si aspetta una prova decisiva e una difesa che cerca di smontarla.

Andare o non andare? Quello che attanaglia Andrea Sempio e la sua difesa nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è il tipico dilemma del prigioniero. «Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva», fa sapere l’avvocata Angela Taccia, mentre il collega Liborio Cataliotti sceglie di non dire nulla «prima di essermi confrontato con il team difensivo e il cliente». La procura di Pavia vuole interrogarlo il 6 maggio. E questo è l’ultimo atto prima della richiesta di rinvio a giudizio che potrebbe cambiare la storia del delitto di via Pascoli. Sempio ha tre scelte davanti: non andare, come ha fatto il 20 maggio 2025.🔗 Leggi su Open.online

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