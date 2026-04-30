La Protezione civile incanta trecento scolari

Dopo tre giorni si è concluso ieri mattina il percorso sulla legalità dedicato alla cultura della Protezione Civile e del volontariato, promosso dal Comune di Borghi in collaborazione con le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone. Quattrocento studenti hanno partecipato alle attività, che hanno coinvolto i giovani in incontri e dimostrazioni pratiche sul tema della sicurezza e dell’aiuto in situazioni di emergenza.

Dopo tre giorni si è concluso ieri mattina il percorso della legalità dedicato alla cultura della Protezione Civile e del volontariato che il Comune di Borghi porta avanti insieme alle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone. Gli incontri si sono tenuti la mattina presso il campo sportivo accanto al Bar Sport di Stradone, frazione di Borghi. Le classi della scuola primaria di Roncofreddo hanno visitato la "cittadella della Protezione Civile", allestita al campo sportivo dello Stradone e dove hanno incontrando da vicino vari operatori di volontariato, sperimentando attività dimostrative, prove pratiche e giochi pensati per accrescere la consapevolezza del rischio sismico e il valore della cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Protezione civile incanta trecento scolari Notizie correlate Protezione civile, la nuova sedeInaugurata a Gatteo la nuova sede destinata alla Protezione civile ed il nuovo pickup fornito in dotazione ai volontari. Leggi anche: Protezione civile, un Piano condiviso per la Valnerina Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Protezione civile incanta trecento scolari; Test per la Protezione Civile loanese con un’esercitazione antincendio; Giorgio Conte incanta Albenga: Teatro Ambra sold out. Protezione Civile: L’urlo dell’Orcolat, un fumetto per custodire la memoria del terremoto del Friuli del 1976 e trasmetterla alle nuove generazioni.In occasione del 50° anniversario del sisma del 6 maggio 1976, il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Friuli?Venezia Giulia presentano un’edizione speciale della serie a fumetti L’attimo ... agensir.it Rufina rafforza la Protezione Civile insieme ai suoi cittadini: al via un progetto di partecipazione anche nelle scuolePresentata in Consiglio regionale l'iniziativa del Comune, Anci Toscana e Lares che punta a coinvolgere la popolazione e renderla più preparata per le emergenze ... intoscana.it Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio in corso da ieri in località San Pantaleone sul Monte Faeta, nei monti Pisani sopra Santa Maria del Giudice. Sul campo uomini e mezzi dell'antincendio regionale e della Protezione Civile del - facebook.com facebook L’Italia ha depositato in #Svizzera la costituzione di parte civile per #CransMontana. Motivo: danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato dalle ingenti risorse mobilitate dalla Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali c x.com