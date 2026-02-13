Protezione civile un Piano condiviso per la Valnerina

La Protezione civile ha avviato un nuovo Piano condiviso per la Valnerina, dopo aver riscontrato problemi nelle risposte alle emergenze passate. La decisione nasce dalla necessità di coordinare meglio le risorse tra i 14 comuni della zona, che contano circa 18mila residenti. Ora si punta a rafforzare la collaborazione tra enti e volontari, con incontri già programmati per definire strategie più efficaci.

Quattordici Comuni uniscono le forze con la Regione. L'accordo siglato con il supporto di Anci Umbria Fare squadra e unire le forze. Nella prevenzione e nell’emergenza. Una squadra che unisce 14 comuni e quasi 18mila abitanti. È stato presentato oggi, 13 febbraio, il primo Piano intercomunale di Protezione civile per l'Area interna Valnerina, un progetto che segna un’importante evoluzione nella pianificazione di emergenza per la Regione Umbria. Frutto di un lavoro di ascolto del territorio e della definizione condivisa di un modello operativo comune, il piano nasce dall’accordo di cooperazione tra Anci Umbria e il Comune di Norcia – capofila dell’area – sottoscritto il 19 marzo scorso per l’avvio del progetto “Gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni”, finanziato dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano di emergenza e protezione civile, adeguandolo alle nuove linee guida regionali e nazionali.

San Lazzaro di Savena approva il nuovo Piano comunale di Protezione civile, un aggiornamento fondamentale in risposta alle recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nel 2023 e 2024.

