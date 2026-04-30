Una protesta si è svolta in via Faà di Bruno, dove alcuni manifestanti hanno attirato l'attenzione dei passanti con un invito a entrare e osservare. Sul marciapiede, sono state esposte immagini di roditori di grandi dimensioni, paragonati a gatti. La scena si è svolta in un contesto di disagio legato alle condizioni di alcuni locali della zona. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

"Entrate, venite a vedere". È la frase gridata sul marciapiede di via Faà di Bruno, a due passi da piazzale Cuoco e viale Molise, da un nutrito gruppo di residenti che ieri mattina protestavano in strada invitando a constatare "la situazione in cui viviamo: nei nostri cortili girano topi enormi, grossi come gatti. Gli inquilini dei piani rialzati sono disperati perché a volte se li ritrovano anche in casa". Un problema che riguarda otto caseggiati della zona, spiega l’associazione Comitato dei quartieri case popolari Calvairate-Molise-Ponti che ha organizzato la manifestazione per chiedere "interventi urgenti. Questo è un problema di salute pubblica".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La protesta in via Faà di Bruno: "Topi grandi come gatti"

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